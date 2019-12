“All I want for christmas is you” Ig stories natalizie per tutti

adv

Spopola il nuovo effetto che prende spunto dalla canzone di Mariah Carey, Instagram introduce il filtro “All I want for christmas is you”

Arriva su Instagram un nuovo filtro “super” natalizio, utilizzabile nelle stories, già amato in tutto il mondo.

Spiazzati soprattutto i fan di Mariah Carey: la fantastica interprete di “All I want for christmas is you”.

25 anni fa venne lanciata la hit, attualmente staziona al primo posto nella classifica Hot 100 di Billboard: che elenca le canzoni più popolari negli Stati Uniti.

Come funziona il nuovo effetto?

Auguri natalizi simpatici e carini, questo nuovo filtro in 15 secondi, permette di registrare filmati unici e personalizzati.

In sottofondo la canzone, “All i want for christmas is you”, è accompagnata da alcuni fiocchi di neve che cadono e dal titolo scritto in forma circolare.

Possibile anche zoomare sul soggetto a cui la storia è dedicata.

Durante il “you” di Mariah Carey, l’effetto, restringerà l’inquadratura.

Cliccando in alto a sinistra sulla schermata dedicata alle storie, basterà premere sull’icona con un fiocco di neve, nel menù dedicato ai vari filtri ed effetti.

Instagram stories: arriva anche l’effetto “layout”

Proprio come l’applicazione integrata di Instagram per i collage, adesso sarà possibile formarne anche nelle storie.

Quante volte abbiamo voluto condividere più elementi insieme?

Adesso sarà possibile grazie alla funzione collage, direttamente dalle stories.