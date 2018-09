Apertura di una nuova sede per PSB Srl a Bovino

Il 20 settembre 2018 la società PSB Srl ha inaugurato la sua nuova sede a Bovino. Tra i vari servizi offerti vi sarà anche quello di essere sede di esami e ECP (E-Learning Center Point) per l’Universitas Mercatorum, Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane.

Mercatorum arriva in Puglia grazie all’Ente di Formazione accreditata per la formazione professionale ed Agenzia per il Lavoro, PSB Srl che in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il Sindaco di Bovino è riuscita a dar vita ad un grande progetto.

Internet e le Università Telematiche

Intenet ha stravolto completamente il nostro modo vivere e di approcciare al mondo, ma negli ultimi tempi sta cambiando anche l’approccio allo studio.

Con le recenti variazioni del MIUR sulla didattica, nelle scuole italiane sono state introdotte strumentazioni e nuove tecnologie che hanno migliorato e modernizzato lo studio come, ad esempio, le lavagne digitali o pc che sostituiscono i libri.

Questa innovazione ha travolto anche il campo universitario, attraverso le Università Telematiche che hanno dato la possibilità a milioni di persone di poter studiare da casa.

Le prime Università Telematiche hanno iniziato la loro diffusione intono al 2005 e nel giro di pochi anni circa 11 Università Telematiche in Italia furono riconosciute dal MIUR, tra cui anche l’Universitas Mercatorum.

Questo processo di e-learning sfrutta la rete internet e le nuove tecnologie per incrementare le forme di apprendimento a distanza, dando l’opportunità a moltissimi studenti di conseguire la Laurea senza dover rinunciare a niente.

Università Mercatorum: in collaborazione con PSB Srl

La Società PSB Srl nasce nel 2005 a Bagnoli e in pochissimi anni ha esteso le sue sedi in diverse Regioni: Calabria, Campania e Sicilia, da pochissimi giorni anche in Puglia. E’ un Agenzia per il Lavoro (APL) e Ente di Formazione Professionale, accreditata dalla Regione Campania e ora anche dalla Regione Puglia.

La PSB Srl fonda la sua nuova sede in provincia di Foggia, precisamente a Bovino, dove fornirà diversi servizi tra i quali sarà sede di esami e ECP dell’Università telematica Mercatorum.

L’Università telematica Mercatorum fu fondata nel 2006 dalle Camere di Commercio Italiane. Recentemente è stata acquisita dal gruppo Università telematica Pegaso e la sua sede centrale è a Palazzo Costaguti, in Piazza Mattei numero 10, a Roma.

A detenere la carica di Rettore dell’Università è Giovanni Cannata, laureato in economia e commercio presso l’Università degli Studi di Bari. Gli esami possono essere svolti in sede a Roma, oppure in una delle otto città italiane in cui è presente l’università.

L’università Mercatorum si interessa di costruire prevalentemente un profilo di studio dedicato all’economia e al management.

I corsi di laurea triennali di primo livello, infatti, sono dedicati alla Gestione di Imprese e Scienze del Turismo, oltre che cosi di laurea magistrale in Management.

Università Mercatorum: l’inaugurazione della sede

Il 20 settembre 2018 alle ore 16.00 è stata inaugurata la nuova sede di esami dell’Universitas Mercatorum – Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane, grazie alla partnership stretta con PSB Srl.

Per il comune di Bovino questa è una grande opportunità di crescita, in quanto sarà sede sia di un importante Ente di Formazione che di un’Università.

In questo modo, si potranno intensificare le attività occupazionali presenti nel territorio foggiano, valorizzando ancor più Bovino e le comunità vicine.

Grazie alla presenza di importanti figure come il VicePreside, nonché Docente presso il Ministero della Pubblica Istruzione, Aldo Maglietta che l’iniziativa è stata resa di fatto concreta.

Università Mercatorum:l’Università a km 0

All’inaugurazione è stata presente anche Patrizia Tanzillo, Direttrice Generale dell’Universitas Mercatorum, la quale ha affermato che portare l’Università in paesi che non sono forniti di grandi infrastrutture porta notevoli vantaggi.

In questo modo si sta dando vita ad un’Università a km 0 che si avvicini ai territori e ai giovani, favorendo lo sviluppo di nuove competenze.

La Direttrice Tanzillo, inoltre, ha sottolineato a tutti i partecipanti all’evento che questa non è una semplice università, ma un’Università Internazionale, poiché le sue sedi, proprio attraverso l’operato delle Camere di Commercio italiane presenti all’estero, si trovano sparse in tutto il mondo.

All’inaugurazione non è mancato il Vescovo emerito Monsignor Tamburrino, Rosario Cusmai vicepresidente della provincia, e l’Assessore all’Agricoltura Regione Puglia, Leonardo di Gioia.

Infine, l’Amministratore Delegato della PSB, il Professor Ingegner Alfonso Santillo, ha sottolineato quanto gli interventi della sua società abbiano portato importanti riscontri nel campo della Formazione Professionale di Bovino, ma anche nell’Avellinese e nel Foggiano, anche per quanto riguarda un assetto lavorativo dal momento che quest’ultima è un’Agenzia per il Lavoro (APL).

L’Amministratore Delegato si dice molto contento per la riuscita dell’inaugurazione e di questa nuova impresa che segna importanti traguardi per la società PSB, oltre che fissare nuovi obiettivi da raggiungere.

La crescita sarà continua e l’impegno di tutti gli operatori sarà volto a raggiungere importanti successi, fornendo al cliente un prodotto che sia sempre di qualità e che rispecchi i tempi e le sfide che si stanno vivendo attualmente.

Anche il docente dell’Università Telematica Pegaso, Pasquale Natale, ha voluto rilasciare una dichiarazione, ritenendo questa inaugurazione una vera e propria “Rivoluzione Copernicana”.

Infatti, secondo il docente, le università telematiche offrono allo studente la possibilità di iscriversi ai corsi di studio senza troppi sacrifici in termini di spostamento, poiché è l’università che va dallo studente attraverso la rete informatica.

Notevoli ringraziamenti sono stati fatti anche alla professoressa Libertina C. Santillo, definita da Pasquale Natale un vero e proprio mentore ed esempio.

Grazie a questa iniziativa, secondo il Responsabile Rete Unicesd, Calogero di Carlo, si è data la possibilità di espandere l’offerta formativa della Pegaso grazie alla Mercatorum.

Questi e tanti altri sono i successi di PSB in diversi campi del settore lavorativo, per questo non si può che essere fieri del lavoro svolto fino ad ora, augurando alla società di poter fare sempre meglio.

