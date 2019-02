Ariano Irpino: realtà importante del Mezzogiorno

adv

Intervista a tutto tondo, sulla realtà culturale di Ariano Irpino, con Ortensio Zecchino, ex ministro dell’Università e della Ricerca



A margine della presentazione del volume “Emarginazione della Storia e Nuove Storie. A cura di Giuseppe Galasso”, avvenuta nel pomeriggio del 30 gennaio 2019 presso il Palazzo Du Mesnil a via Chiatamone 61 (Napoli), siamo riusciti a intervistare Ortensio Zecchino, Presidente sia del Centro Europeo di Studi Normanni sia della Biogem (entrambi ad Ariano Irpino).

All’evento hanno partecipato: Ilda Morlicchio, Rettrice Università di Napoli L’Orientale, che ha introdotto l’evento; Luigi Mascilli Migliorini, Università di Napoli L’Orientale; Edoardo Tortarolo, Università del Piemonte Orientale; Eugenio Mazzarella, Università di Napoli Federico II; il già citato onorevole Ortensio Zecchino.

L’intervista a Ortensio Zecchino ha avuto come scopo quello di comprendere meglio due realtà importanti per il Mezzogiorno, come il Centro Europeo di Studi Normanni e il Centro di ricerca BioGeM (Biologia e Genetica Molecolare).

D: Come mai proprio ad Ariano Irpino è nato il Centro Europeo di Studi Normanni

R: Ariano Irpino ha fatto parte della prima contea normanna. Ad Ariano, Ruggero II ha compiuto atti fondamentali per la vita del Regno. Promulgò la Costituzione Generale del Regno.

Sull’onda di questa presenza, perché i Normanni hanno avuto come epicentro l’Italia Meridionale Continentale per poi diffondersi anche in Sicilia. Con Ariano abbiamo voluto ricordare che le escaturigini della presenza normanna sono da noi.

Uno dei punti d’irradiazione dei normanni è stato senz’altro Ariano Irpino.

D: Il Centro ha ormai quasi 30 anni di attività. Importante per la Campania e non solo

R: Molti soci provengono da altre parti d’Europa: Francia e Inghilterra. Anche Germania, perché il periodo svevo fa tutt’uno con quello normanno. Quindi Italia, Germania, Francia e Inghilterra.

Abbiamo svolto convegni e avviato pubblicazioni di alto profilo internazionale. Basti pensare all’ultimo libro di rilievo su Federico II Hohenstaufen, di Sturmer e Gaspar. Un orizzonte europeo dunque.

D: Come mai, una figura eminente come la sua, di provenienza umanistica, si sta occupando, come Presidente della Biogem, del settore scientifico?

R: Intanto perché chi fa politica, non conosce confini. Poi perché ritengo che nel Meridione sia necessario potenziare le strutture del sapere e il Mezzogiorno Interno è la realtà più povera del paese e quindi, quando ho potuto, ho cercato di agire per migliorare la situazione. In momenti di difficoltà ho assunto la presidenza della BioGeM e questa è la ragione per la quale sto dando un contributo.