Shine Bathroom Assistant è un nuovo dispositivo domotico che si occupa di ripulire e tenere profumata in automatico la toilette

Un oggetto innovativo che si aggiunge ai molteplici dispositivi che l’era della domotica sta progettando e producendo.

20mila i dollari richiesti in crowdfunding (Raccolta di fondi tramite Internet), anche se ne ha ottenuti finora poco meno di 210mila dollari e chi lo vuole può averlo per 89 euro.

Funzionamento

Questo oggetto è semplicissimo da usare ed è molto efficace contro lo sporco. Sul dispositivo sono collegati dei sensori di movimento, esso rilascia in modo automatico l’acqua elettrolizzata, priva di elementi chimici, più potente dello spray tradizionale e in grado così di ridurre gli sprechi d’acqua e di essere allo stesso tempo ecosostenibile. In caso di guasti ci sono, sia l’intelligenza artificiale chiamata “Sam a rintracciare la causa” e sia la guida in-app per sistemare il danno.

La percentuale dei dispositivi domotici come questo è in crescita di anno in anno, tra i più acquistati abbiamo Google Home o Amazon Echo che sono diventati i due prodotti più apprezzati dai clienti. I dispositivi acquistati vengono collegati al wi-fi domestico: a quel punto, semplicemente tramite degli ordini vocali dati agli smart speaker sarà possibile usufruire dei servizi dei rispettivi apparecchi collegati. Shine mediante l’intervento via app di un esperto permette di rimediare in breve a eventuali problemi, evitando di sprecare molti soldi per l’idraulico e risparmiare di conseguenza.

La domotica

Il termine domotica deriva dal latino domus che significa “casa”. L’accessione corrente di questo termine si riferisce alla scienza che si occupa dello studio delle tecnologie atte a migliorare la qualità della vita negli ambienti abitati dall’uomo, siano essi abitazioni, complessi del terziario o fabbriche (si parla infatti di home, building e factory automation). A questo proposito è richiesta la collaborazione tra diverse professionalità nell’ambito dell’ingegneria civile, edile, elettrotecnica, elettronica e informatica.