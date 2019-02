È deceduta Marella Agnelli, vedova di Gianni Agnelli

adv

Si è spenta a Torino Marella Agnelli, vedova dell’avvocato Agnelli. La donna aveva 91 anni ed era malata da ormai molto tempo

Marella Caracciolo di Castagneto, in seguito Marella Agnelli, è nata a Firenze il 4 maggio del 1927. La donna aveva origini nobili, infatti era figlia di Filippo Caracciolo Principe di Castagneto e madre americana, Margharet Clarke.

Anche i fratelli di Marella sono figure di grande rilievo, infatti Carlo Caracciolo è il fondatore del gruppo editoriale l’Espresso-La Repubblica insieme ad Eugenio Scalfari; mentre Nicola Caracciolo è un noto giornalista italiano, autore televisivo e studioso di storia contemporanea.

Marella Agnelli: una donna che non è passata inosservata…

La donna, dopo aver completato gli studi in Svizzera sceglie di frequentare l’accademia delle arti a Parigi, per poi trasferirsi a New York per lavorare come fotografa e designer di tessuti.

Grande appassionata e mecenate dell’arte, Marella è stata membro dell’International Council of the Museum of Modern Art di New York e dell’International Board of Trustees del Salk Institute di San Diego.

Il suo lavorò la riportò in Italia qualche tempo dopo, dove divenne anche redattrice per il gruppo Conde Nast. Tra le altre cose, Marella fu nominata vicepresidente del Consiglio di Palazzo Grassi a Venezia e presidente dell’Associazione degli Amici Torinesi dell’Arte Contemporanea.

Nel 2000, invece, le fu conferito il titolo di Grande ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Marella Caracciolo sposa nel 1953, all’età di 26 anni, il facoltoso imprenditore e azionista di maggioranza del gruppo FIAT Gianni Agnelli, altresì conosciuto con lo pseudonimo di Avvocato.

La cerimonia del loro matrimonio si tenne nel castello di Osthoffen, a Strasburgo, dove il padre dell’allora giovane Marella era il rappresentante diplomatico italiano presso il Consiglio d’Europa.

Gianni e Marella Agnelli hanno, in seguito, avuto due figli: Eduardo (1954-2000) e Margherita (1955) Agnelli, madre di John e Lapo Elkann attuali componenti del consiglio di amministrazione del gruppo FIAT e della Juventus Calcio.

Marella Agnelli: la cerimonia funebre

La vedova dell’Avvocato è venuta a mancare nella sua casa di Torino il 23 febbraio 2019, alla veneranda età di 91 anni. Ad annunciare il decesso di Marella Agnelli è stata la famiglia, la quale ha anche annunciato che i funerali si terranno il 25 febbraio in forma privata.

Tuttavia, nella ricorrenza della celebrazione del trigesimo sarà organizzato un momento di ricordo pubblico, alla quale potranno prendere parte anche i concittadini,

In occasione dei funerali di Marella Agnelli, che si terranno lunedì mattina alle ore 11 presso la chiesa parrocchiale di San Pietro in vincoli, il sindaco di Villar Perosa ha proclamato il lutto cittadino.

Anche Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, ha espresso le sue parole di cordoglio verso la famiglia Agnelli, ricordando Marella come una donna che ha accompagnato la storia del ‘900 italiano con stile ed eleganza.

Lo stesso sindaco di Torino, Chiara Apprendino, si mostra vicina alla famiglia Agnelli per la scomparsa di una delle figure più celebri nel mondo della cultura e dell’arte del nostro Paese.