Una nuova sezione per dare dei contenuti verificati e veritieri, per una corretta informazione sui social

Vi avevamo parlato della volontà di Facebook di porre in essere nuove misure atte a tutelare il corretto svolgersi delle elezioni, eliminando post e account riguardanti fake news. Inoltre, anche Instagram controllerà in modo più incisivo i post più segnalati e ricondivisi per capire se sono veritieri. Ora, con lo scopo di veicolare una corretta informazione, la società di Zuckerberg introdurrà una nuova sezione, chiamata News, dove un team di giornalisti sceglierà le notizie del giorno da mettere in evidenza, con lo scopo di dare una corretta informazione su quello che succede nel mondo.

Facebook News: l’importanza del giornalismo

Dalla pagina Facebook newsroom, la compagnia ha spiegato in che cosa consiste questa nuova sezione: “Il giornalismo svolge un ruolo fondamentale nella nostra democrazia. Quando le notizie sono riportate in modo approfondito e da fonte certa, forniscono alle persone informazioni su cui fare affidamento. Altrimenti, perdiamo uno strumento essenziale per prendere buone decisioni. Oggi stiamo iniziando a testare Facebook News, un luogo dedicato per le notizie su Facebook, a un sottogruppo di persone negli Stati Uniti. Le notizie offrono alle persone un maggiore controllo sulle storie che vedono e la possibilità di esplorare una gamma più ampia dei loro interessi sulle notizie, direttamente dall’app di Facebook. Evidenzia anche le storie nazionali più rilevanti della giornata”.

Gli elementi fondamentali della nuova sezione

Le nuove funzionalità per rendere precise le News di Facebook sono:

Le storie di oggi , scelte da un team di giornalisti, un costante aggiornamento sulle notizie del giorno;

, scelte da un team di giornalisti, un costante aggiornamento sulle notizie del giorno; Personalizzazione , basata sulle notizie che leggiamo, condividiamo e seguiamo, così si possono trovare nuovi interessi e argomenti;

, basata sulle notizie che leggiamo, condividiamo e seguiamo, così si possono trovare nuovi interessi e argomenti; Sezioni tematiche per approfondire affari, intrattenimento, salute, scienza e tecnologia, sport;

per approfondire affari, intrattenimento, salute, scienza e tecnologia, sport; Le tue iscrizioni , per le persone che hanno collegato le loro iscrizioni alle notizie a pagamento al proprio account Facebook;

, per le persone che hanno collegato le loro iscrizioni alle notizie a pagamento al proprio account Facebook; Controlli per nascondere articoli, argomenti che non si vogliono vedere.

Facebook News: diviso in grandi categorie

La società di Zuckerberg ha intervistato oltre 100.000 persone negli Stati Uniti su quali argomenti fossero maggiormente interessati e hanno scoperto che le categorie come intrattenimento, salute, affari e sport, sono quelle più richieste. Facebook News presenterà, quindi, una vasta gamma di contenuti divisi in diverse categorie: notizie generali, di attualità e locali. Ovviamente il colosso del web ha voluto specificare che controllerà il corretto andamento e funzionamento della nuova sezione. Per il momento si tratta di un test che partirà dagli Stati Uniti ma sembra che si allargherà anche negli altri paesi.