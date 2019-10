adv

La spesa per i gadget hi-tech prevista per il 2019 sarà di oltre 40 miliardi

Il mercato dei gadget hi-tech non accenna a placarsi, grazie alle nuove tecnologie e alle ultime novità, le persone di tutto il mondo spenderanno circa 41 miliardi di dollari in prodotti ad alta tecnologia e le previsioni sono di un costante aumento per i prossimi anni. Quali sono i gadget più ricercati?

Smartwatch

Lo smartwatch, lo sappiamo, è un orologio “intelligente”, cioè oltre le normali funzioni di ora e data, ha caratteristiche come fotocamera, termometro, cardiofrequenzimetro, cronografo, calcolatrice, cellulare, schermo tattile, navigazione GPS, map display e molto, molto altro. Tante sono le aziende che li producono, come Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei con un guadagno complessivo di 17 miliardi di dollari. Lo smartwatch traina, quindi, il mercato dei gadget hi-tech.

Auricolari e le cuffie smart

Un altro articolo molto in voga al momento sono le cuffie smart come gli AirPods di Apple e gli Galaxy Buds di Samsung. Grazie a questi auricolari senza fili, possiamo ascoltare in modalità wireless la musica e le telefonate che riceviamo. La spesa per questi gadget si aggira intorno agli 8 miliardi.

Ecco gli altri gadget hi-tech

Per aver un prodotto a elevata tecnologia ma un prezzo accessibile rispetto agli smartwatch, ci sono gli sports watch e i bracciali da fitness. Per i primi sono previsti una spesa di 4,1 miliardi, per i secondi di 3,2. Molto gettonato anche l’abbigliamento smart. Tra scarpe e vestiti, la spesa prevista supera il miliardo di dollari. Le scarpe, in particolare, sono molto ricercate perché pensate per tenere traccia dei passi effettuati, delle distanze percorse e del consumo di calorie di chi le indossa.