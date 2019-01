George Pérez si ritira dal mondo dei comics

adv

Pérez, noto fumettista statunitense, ha deciso di ritirarsi dal mondo dei comics per problemi di salute

Il nuovo anno non è iniziato bene per gli appassionati di fumetti. Il 19 gennaio sì è ritirato, dalla sua attività di disegnatore, George Pérez, uno dei più grandi fumettisti americani.

La carriera nella Marvel

George Pérez è nato il 9 giugno 1954, nel Bronx (New York), da immigrati portoricani: Luz María Izquierdo e Jorge Pérez. Non è un caso che sia nato proprio in questo quartiere multietnico newyorkese, che presenta un alto tasso di residenti portoricani.

A partire dagli anni Settanta lavorò in ambito fumettistico, come disegnatore di fumetti underground. Il grande salto di qualità e l’inizio della notorietà internazionale avviene con la sua assunzione alla Marvel Comics, nel 1974.

A ventun anni viene incaricato di illustrare tre serie di grande valore per la Casa delle Idee: Fantastic Four (Fantastici Quattro), Inhumans (Inumani) e Avangers (Vendicatori).

Non solo Pérez risulta sempre puntuale nelle consegne delle tavole, ma migliora nel tratto di mese in mese. Proprio in questo periodo iniziano ad emergere, come punti di forza caratteristici del suo tratto, il dettaglio per l’insieme delle scene e le espressioni facciali.

Suo grande punto di riferimento è stato The King, Jack Kirby, co-creatore dei principali personaggi Marvel.

Il passaggio alla DC Comics

Spinto dalla voglia di cambiare, George Pérez accetta l’offerta della DC Comics (inizi anni Ottanta). Inizia con il rappresentare le avventure dei Titani, gruppo di super eroi che recentemente ha avuto anche l’onore di una serie televisiva tutta sua.

Il suo nome, alla DC, è indissolubilmente legato alla sua personale interpretazione di Wonder Woman, con una serie (dedicata all’Amazzone più famosa dei comics) iniziata con il numero 1.

Negli anni Novanta Pérez alterna le collaborazioni con entrambe le grandi casi fumettistiche statunitensi.

Il futuro, all’insegna della beneficenza, del grande artista

George Pérez ha dichiarato che continuerà a presenziare alle Convention fumettistiche, alle quali parteciperà con appositi sketch.

Tramite il suo blog, Pérez ha fatto sapere che riceverà ordini per soli 5 sketch per ogni giorno di eventi ai quali parteciperà. Le prenotazioni avverranno tramite il suo agente, Spencer Beck.

I disegni saranno fatti in casa e consegnati ai fortunati, durante le Convention.

Il costo sarà di 100 dollari a disegno e il ricavato sarà devoluto per finanziare opere di beneficenza.

Comunque non disperate fan di Pérez, l’artista sarà sempre disponibile per autografi e foto agli eventi ai quali parteciperà in futuro, gratuitamente!