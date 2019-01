Il Campionato Italiano: Il punto sulla situazione

adv

In attesa del “Monday Night”, tra Empoli e Genoa, il campionato è giunto alla 21° giornata

Non sono mancate le emozioni, ma nel dettaglio, vediamo cosa ci ha riservato la seconda giornata della Serie A.

Gli anticipi del sabato

Nel primo anticipo pomeridiano del sabato, partita senza storia tra Sassuolo e Cagliari. I neroverdi emiliani, tra le mura amiche, hanno inflitto un secco 3-0 alla compagine isolana. Gli uomini di De Zerbi, nonostante la cessione a sorpresa di Boateng al Barcellona, concretizzatasi nei giorni scorsi, hanno conquistato tre punti importanti in ottica di una possibile qualificazione in Europa League.

Per la compagine di Maran, invece è stata una brutta battuta d’arresto, che non ne pregiudica comunque le speranze di permanenza in serie A.

Nel secondo match, Fabio Quagliarella, con la sua doppietta di rigore, non solo si è proiettato in testa alla classifica dei marcatori, raggiungendo il bottino momentaneo di sedici reti, ma ha eguagliato il record di Batistuta, della stagione 1994-95, quando con la maglia della Fiorentina, andò a segno per undici partite consecutive.

C’è da dire, comunque, che l'”eterno ragazzino” di Castellamare di Stabia ha già battuto il record di Gabigol, avendo segnato nel corso delle undici partite, quattordici gol contro i tredici dell’argentino.

Parlando dell’incontro, l’equipe di Giampaolo ha surclassato con un perentorio 4-0 l’Udinese, confermandosi squadra spumeggiante e concreta; mentre gli uomini di Nicola, dovranno lottare fino all’ultimo per raggiungere la salvezza.

Nell’ultimo match del sabato, pareggio a reti inviolate tra Milan e Napoli. Il risultato è stato sostanzialmente giusto. Dopo un primo tempo privo di emozioni, nella seconda frazione, le due squadre hanno imposto un ritmo diverso all’incontro, con il Napoli che pur avendo avuto il pallino del gioco, ha creato più occasioni da rete, ma solo potenzialmente pericolose; mentre il Milan che ha condotto una partita senza sbavature, con Musacchio ha avuto l’occasione più nitida per passare in vantaggio, ma un grande intervento dell’estremo difensore azzurro Ospina ha impedito la rete rossonera.

Le due squadre, si ritroveranno nuovamente di fronte, sempre a San Siro, nella serata di martedì, per la gara unica dei quarti di Coppa Italia, dove entrambe si giocheranno una fetta importante di stagione.

Le gare della domenica

Match intenso, con tanti colpi di scena, è stato il primo incontro domenicale, che vedeva di fronte, al “Marcantonio Bentegodi” di Verona, il Chievo e la Fiorentina. I gigliati, con tanta sofferenza sono riusciti ad ottenere i tre punti, grazie soprattutto a quel figlio d’arte, che risponde al nome di Federico Chiesa.

Ancora una volta la squadra di Pioli, ha dimostrato di avere un rendimento altalenante; mentre il Chievo, nonostante l’ennesima sconfitta, ha confermato di non volersi ancora arrendere ad una retrocessione già scritta.

Anche negli incontri pomeridiani lo spettacolo e le sorprese non sono mancate.

Nella partita più importante del pomeriggio, pareggio e rimonta dell’Atalanta sulla Roma che dopo essere andata sullo 0-3, ha concluso con un doppio vantaggio grazie alla doppietta di Dzeko e la rete di El Sharawii, la prima frazione. Infatti la rete orobica di Castagne, alla fine del primo tempo, ha riaperto i giochi e gli uomini di Gasperini hanno raggiunto un insperato, ma meritato pareggio che poteva trasformarsi in vittoria, se sul risultato di 2-3, Zapata, che poi ha siglato la rete del definitivo pareggio, non avesse gettato alle stelle un rigore assegnato con l’ausilio del VAR da Calvarese.

Dopo ben novantanove giorni, la Spal in quel di Parma, ritorna al successo ed in diciassette minuti (dal 70° all’87°), ribalta la situazione, vincendo per 2-3, conquistando tre punti preziosissimi in ottica salvezza. Per i ducali a nulla è valsa la doppietta di Roberto Inglese.

Incredibile la vittoria roboante del Frosinone in quel di Bologna, con un netto 0-4. La partita è stata condizionata dall’espulsione dell’ex clivense Mattiello che ha destabilizzato i rossoblù ed esaltato i frusinati, che hanno vinto in scioltezza ed in maniera eclatante una partita che può rappresentare una svolta per il futuro gli uomini di Baroni.

C’è da dire che Filippo Inzaghi, con molta probabilità nelle prossime ore, dovrebbe essere esonerato e per sostituirlo la società felsinea, sarebbe orientata ad ingaggiare quel Sinisa Mihajlovic, che già in passato ha allenato i rossoblu.

Nella penultima partita domenicale, tra Torino ed Inter, il “Vecchio Cuore Granata”, come l’anno scorso ha sconfitto la “Beneamata” di misura, grazie alla rete del napoletano Armando Izzo.

E’ stata una partita non bella, ma combattuta e la vittoria degli uomini di Mazzarri è stata meritata, visto che ci hanno creduto di più e lottato su ogni pallone. Di contro l’Inter è apparsa abulica ed impacciata.

Nel posticipo serale, una Juventus davvero irriconoscibile, contro una grandissima Lazio che ha l’ha surclassata per settanta minuti, ha colto tre punti importantissimi che possono dire tanto in ottica scudetto. La squadra di Allegri, salvata da Szczesny più volte, è sembrata svogliata e disattenta, di contro gli uomini di Simone Inzaghi, hanno giocato la partita della vita.

Il vantaggio biancoceleste, giunto comunque su autorete di Emre Can, sembrava il giusto epilogo del match, ma grazie ai cambi di Allegri, che ha messo in campo Bernardeschi e Cancelo per Matuidi e Douglas Costa è cambiata la partita e la “Vecchia Signora”, ha colto un successo insperato e pesantissimo, grazie allo stesso Cancelo e ad un rigore trasformato da Cristiano Ronaldo.