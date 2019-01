Inzaghi: esonerato l’ex bomber rossonero 

adv

L’Idolo milanista, il campione del mondo Inzaghi è stato esonerato; Sinisa Mihajlovic la prima scelta sulla panchina rossoblù

Filippo Inzaghi, detto Pippo, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano nonché campione del mondo nel 2006. Vanta una carriera d’oro sul prato verde, ma attualmente non riesce ad affermarsi come allenatore.

L’esonero

Con soli 14 punti alla 21esima giornata, Filippo Inzaghi, viene esonerato dalla panchina del Bologna. Si prevedeva un finale diverso per l’ex bomber rossonero.

Il tentativo di cambiare guida a questo punto della stagione appariva imperativo. La decisione, ufficializzata il 28/01/2019, è stata comunicata dal presidente Joey Saputo. La dirigenza del Bologna si è riunita al gran completo a Casteldebole, per affidare la missione salvezza a Sinisa Mihajlovic.

La nuova proposta: Sinisa Mihajlovic

Il tecnico serbo sarà pronto a compiere questa missione? Ricordiamo che Mihajlovic esordì, da allenatore in prima, proprio a Bologna. Nella stagione 2008/09 Sinisa è subentrato ad Arrigoni a novembre, per poi essere esonerato il 14/04/2009.

Oggi, la rincorsa salvezza, è affidata alla sua esperienza. Per il nuovo ct un contratto di sei mesi, con il rinnovo per la prossima stagione che scatterà automaticamente in caso di salvezza.

I desideri del nuovo ct

Mihajlovic ha già le idee chiare per arrivare all’obiettivo stagionale, la salvezza. Propone subito dei giocatori necessari per compiere quest’impresa. Joey Saputo farà di tutto per accontentarlo.

Il tecnico serbo privilegia giocatori che hanno già militato nelle squadre da lui allenate. La prima richiesta è Dusan Basta, terzino destro d’esperienza, attualmente fuori rosa alla Lazio. Continua con Roberto Soriano, esploso in Italia proprio con Sinisa nel 2013.

C’è attesa anche per capire se la dirigenza rossoblù proverà a riaprire le piste su Spinazzola, Laxalt e Defrel, dopo le frenate dell’ultima settimana; strizzando l’occhio anche a Montolivo, punto fisso nel Milan del serbo.

Antonio Di Cicco