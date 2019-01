La cultura LGBT nei videogiochi

adv

A Berlino la prima mostra sul tema

Solo una metropoli contemporanea come Berlino poteva ospitare la più originale delle mostre: un percorso dedicato alla cultura LGBTQ (acronimo che sta per Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender e Queer) nella storia dei videogame, dal 1985 al 2018. Si intitola Rainbow Arcade ed è allo Schwules Museum della capitale tedesca fino al 13 maggio.

Contrariamente a quanto si possa immaginare, il mondo dei videogame – il cui pubblico è ancora in gran parte composto da uomini – è pieno di riferimenti all’universo gay. Rainbow Arcade è divisa in varie aree. La sezione indie, per esempio, racchiude titoli come Queers in Love at the End of the World di Anna Anthropy: un gioco testuale che dura 10 secondi (gli ultimi prima della fine del mondo, appunto). Ma c’è anche Butterfly Soup di Brianna Lei, incentrato su alcune giocatrici di baseball asiatiche e le avventure amorose tra loro. Per non parlare di Genital Jousting.

I colori dell’arcobaleno

Il percorso di Rainbow Arcade attraversa i diversi colori di un arcobaleno, guidando i visitatori tra interviste con gli sviluppatori, grafiche originali e titoli giocabili. Come Caper in the Castro, del 1989 e solo di recente riscoperto, uno dei primi videogame esplicitamente queer. Il gioco è basato sulle avventure della detective lesbica Tracker McDyke, in un celebre quartiere di San Francisco, alla ricerca della drag queen Tessy LaFemme.

Videogiochi mainstream

La mostra comprende anche una sezione dedicata ai titoli mainstream, per raccontare al pubblico come la cultura queer si sia sempre manifestata nei videogame commerciali. Parliamo, per esempio, dell’omoerotismo latente diMetal Gear Solid, oppure del Pride Parade che si svolge annualmente nel mondo di World of Warcraft.

Rainbow Arcade si propone di celebrare, dunque, l’universo gay raccontato attraverso i videogiochi, rivelando sorprendenti personaggi e meccanismi. Da Birdo, il personaggio trans di Doki Doki Panic, gioco Nintendo del 1988 – descritto come un ragazzo “che pensa di essere una ragazza” – alla recente trilogia di Robert Yang intitolata Radiator, che include un minigioco erotico in cui bisogna soddisfare un’automobile gay.