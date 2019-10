adv

Una manifestazione dove i più piccoli potranno imparare divertendosi, gli adulti ammireranno nuove invenzioni e gli imprenditori avranno l’occasione di cogliere le opportunità per sviluppare al meglio le proprie aziende

Maker Faire è una manifestazione nata nel 2006 nella zona di Bay Area di San Francisco come un progetto della rivista Make: magazine. Un evento che unisce scienza, fantascienza, tecnologia, divertimento e business. Quest’anno è stato organizzato, in Europa, a Roma dalla Camera di Commercio. La rassegna dell’innovazione, inaugurata oggi, durerà fino al 20 ottobre.

Maker Faire: tanta innovazione, robotica e intelligenza artificiale

Maker Faire Rome – The European Edition è una manifestazione nata per soddisfare un pubblico di curiosi che vuole conoscere da vicino e sperimentare le nuove invenzioni. Un evento pensato per accendere i riflettori su di idee e progetti provenienti da tutto il mondo in grado di proiettare i visitatori verso il futuro. Durante il Maker Faire di Roma è possibile ammirare tante invenzioni e novità scientifiche e tecnologiche nei seguenti ambiti: biomedico, manifattura digitale, internet delle cose, alimentazione, agricoltura, clima, automazione, arte, spettacolo, musica e artigianato. Protagonisti non saranno solo coloro che hanno progettato nuove invenzioni e idee, ma sarà soprattutto il pubblico. Infatti, i visitatori costituiranno parte integrante della manifestazione e potranno fare dei percorsi esperienziali in cui anche i più piccoli si avvicineranno alla scienza.

Cosa più importante è che questi progetti potranno diventare occasione di business, le nuove invenzioni saranno l’affare del futuro. In particolar modo questa edizione si concentrerà sull’esplorazione spaziale, l’elettronica, l’industria 4.0, la robotica. Tutto questo alla Fiera di Roma con 7 padiglioni e una superficie di oltre 100.000 metri quadri, e 600 progetti da più di 40 Paesi. I curiosi scopriranno tante cose innovative, gli imprenditori possibili occasioni per realizzare nuovi affari.