Novità in casa Microsoft: svelati i nuovi Surface Pro 7, Pro X e Laptop 3

Presentati in anteprima due prototipi: la versione doppio schermo di uno smartphone e un modello pieghevole

La Microsoft, una delle più importanti aziende al mondo nel settore IT, non si lascia cogliere di sorpresa dalle concorrenti asiatiche e lancia sul mercato i suoi nuovi prodotti. Sfruttando anche i trend positivi degli ultimi mesi, che vedono incrementata la fetta di consumatori propensi ai dispositivi 2 in 1, lancerà entro il 2020 i suoi prodotti dai nomi accattivanti: Surface Pro 7 e il nuovo modello Pro X.

I nuovi dispositivi

I modelli di casa Microsoft sfruttano appieno le caratteristiche tipiche dei dispositivi 2 in 1, combinando perfettamente le prestazioni di un notebook a quelle delle dimensioni ridotte e maneggevole di un tablet. Vediamo in dettaglio le caratteristiche tecniche delle attese novità d’autunno del colosso dell’informatica.

Surface Pro 7

Pensato per le esigenze di tutta la famiglia il modello Surface Pro 7 mantiene lo storico design con pochi particolari che non stravolgono le linee essenziali di un prodotto riconosciuto ed apprezzato dal mercato. Le principali novità sono sicuramente le modalità di accesso alle SSD, un vero cruccio per gli appassionati. La nuova versione infatti consente di sostituirle agevolmente in quanto non sono più saldate ma estraibili in semplici mosse.

Il TouchPad è più largo rispetto ai precedenti dispositivi. Anche la corsa dei tasti è più grande di 1,3mm.

Il Surface Pro 7 può contare su di un processore Intel Core Ice Lake di decima generazione (i3, i5 e i7) con 4/8/16 Gb di ram e fino a 1 Tb di memoria interna. In dotazione per la connessione senza fili il modulo wi-fi 6. Lo schermo è di 12,3 pollici con risoluzione 2736 x 1824 pixel e densità di 267 ppi.

Ulteriore novità è la ricarica rapida grazie al Type-C che promette l’80% di carica in un’ora.

Ancora un elemento interessante per questo dispositivo è l’applicazione Your Phone pensata per un collegamento diretto tra smartphone e pc.

Da notare invece la mancanza dei respingenti in gomma che avvolgevano nelle precedenti versioni il display per le brusche chiusure.

Surface Pro X

Come il precedente modello, si tratta di un computer portatile 2-in-1 edge-to-edge con connessione 4G LTE e touchscreen da 13″.

Possiede un design ultrasottile e alte prestazioni. Presenta una scheda grafica progettata per essere contenuta in un dispositivo estremamente compatto: spessore di appena 5,3 mm e soli 762 grammi di peso. Anche questo modello, come il precedente, contiene la Surface Slim Pen.

Microsoft Surface Laptop

Microsoft Surface Laptop è in grado di coniugare stile e velocità. Ideale per gli appassionati di videogiochi per PC grazie alla scheda Grafica Intel® UHD 620 (i5) in grado di sfornare prestazioni di altissimo livello anche con i software con requisiti elevati. Disponibile in due versioni da 13 e 15 pollici è finalmente processato con Amd Ryzen!

Anche questo modello consente di sostituire la memoria ssd. Espandibile fino a 32 gb e 1 tb di tipo ssd.

Progettato per il massimo delle prestazioni, questo modello è ideale per gli utenti più esigenti ed abituati al multitasking.