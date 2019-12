Novità inverno 2019-2020: Bobsla lo slittino elettrico

adv

Sviluppato uno slittino elettrico per poter “scivolare” sulla neve anche senza un piano inclinato

Bobsla, lo slittino elettrico creato dallo startupper tirolese Sergey Ignatyev, conquista il cuore degli amanti dello slittino. Un mezzo di trasporto che può essere usato come slittino, motoslitta e un po’ anche da kart.

Muoversi liberamente sulla neve

Sulla neve spostarsi è molto difficile e farlo con emissioni zero lo è ancora di più. Ahimè, infatti, esistono pochi modelli di motoslitte elettriche che permetterebbero di spostarsi senza problemi nell’ambiente circostante. Per venire incontro a questo problema, è stato ideato e realizzato Bobsla, un ibrido tra una motoslitta, uno slittino ed un kart.

Estetica

Lo slittino esteticamente è piuttosto semplice e si presenta come un mezzo decisamente spartano, dando al mezzo di trasporto un aspetto genuino e allo stesso tempo efficace. Per permettere gli spostamenti sulla neve, sono stati installati nella parte posteriore dello slittino due cingolati azionati ciascuno da un motore elettrico da 12 KW (16 cavalli). Questi due motori permettono allo slittino elettrico di arrivare ad una velocità massima di 30 km/h. le batterie per essere totalmente ricaricate necessitano di due ore e l’intero pacco batterie è sostituibile, così da poter ripartire senza dover attendere la ricarica.

Come spostarsi

Avendo come base la struttura di uno slittino, a differenza di una motoslitta, Bobsla non ha uno sterzo, ma si comanda azionando due levette posizionate ai lati dell’abitacolo, che funzionano indicativamente allo stesso modo di quelle dei bob (o guidoslitta). Ha una mobilità ideale sulla neve, ma può circolare anche per brevi tratti sull’asfalto e rende al meglio se utilizzato per piccoli spostamenti.

L‘ideatore Sergey Ignatyev vede però un’opportunità anche nel turismo, ovviamente come offerta alternativa alle tradizionali attività nelle stazioni sciistiche. Inoltre, a differenza degli sci, dello snowboard e anche dei bob/slittini, Bobsla è in grado di viaggiare anche in pianura.

Dove trovarne uno

Attualmente è possibile trovare i Bobsla al comprensorio sciistico austriaco Obergurgl-Hochgurgl, i cui gestori hanno acquisto la prima flotta di Bobsla per metterlo a disposizione dei visitatori alla cifra di 20 euro per 15 minuti di noleggio. Inoltre, il Bobsla sarà mostrato alla fiera tematica ISPO. L’ideatore Ignatyev ha l’obiettivo di espandere l’offerta e sta anche progettando una versione estiva per il 2020.

ISPO 2020

L’ISPO 2020 è un evento che si terrà a Monaco dal 26 al 29 gennaio e conterà più di 2.650 espositori. L’ISPO è la fiera più importante del mondo per il settore sportivo ed è costituito da circa 16 padiglioni dove vengono esposte tutte le novità di mercato per gli sport outdoor offerte in anteprima per la stagione successiva.