Oscar 2019: chi saranno i vincitori?

adv

Tra la notte di domenica e lunedì si prepara ad essere celebrata la notte degli Oscar, chi saranno i possibili vincitori di quest’anno?

Uno degli eventi più importanti e attesi di tutto l’anno sta per essere celebrato questa notte a Los Angeles: il Premio Oscar 2019.

Come sempre, a prendere parte saranno i big del mondo dello spettacolo, tutti in lizza per aggiudicarsi la statuetta d’oro più ambita nell’ambito della cinematografia.

Il Premio Oscar: la prima volta…

Il Premio Oscar, anche conosciuto come Academy Award, venne assegnato per la prima volta nel 1926.

Inizialmente i premi venivano conferiti da un’organizzazione (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) costituita appositamente da professionisti nell’ambito cinematografico come attori, registi oppure produttori.

La statuetta d’oro, dal valore commerciale poco inferiore ai 300 dollari, rappresenta il simbolo dell’industria cinematografica. Per quanto riguarda la scelta del nome “Oscar” è ancora incerta la vera storia di come questo gli sia stato attribuito, infatti inizialmente il premio era denominato Academy Award of Merit.

Ad oggi la Notte degli Oscar rappresenta un evento di prestigio molto elaborato, che dal 2004 solitamente si tiene nel periodo tra l’ultima domenica febbraio e la prima di marzo.

Premi Oscar: i candidati del 2019

La cerimonia di quest’anno non è stata esente da piccoli problemi di gestione, nel senso che non sono mancate le incomprensioni circa la conduzione e polemiche varie.

Per entrare nel dettaglio, inizialmente la Notte degli Oscar doveva essere condotta dal noto attore, comico e produttore americano Kevin Darnell Hart.

L’attore ha deliberatamente scelto di rinunciare a questa occasione in seguito all’apparizione sui social di alcuni suoi vecchi post (in cui erano riportate battute omofobe) e un video del 2010 in cui si augurava che suo figlio di 3 anni non diventasse gay.

Quest’anno, quindi, la cerimonia non avrà un presentatore!

Non sarà presente la figura che solitamente introduceva la serata con un monologo iniziale e compariva qua e là durante lo spettacolo; dopo circa un mese di ricerche l’Academy non ha trovato nessun altro sostituto.

Un’altra polemica è stata fatta sull’attribuzione di premi tecnici (montaggio, cinematografia, cortometraggio live-action, trucco e acconciatura) che potrebbero essere attribuiti durante gli inframmezzi pubblicitari e su un possibile premio da conferire al miglior film “popolare”.

Una questione scottante è il calo degli ascolti, infatti nel 2018 furono solo 26 milioni contro i 32 milioni del 2017.

Un crollo vertiginoso che preoccupa l’ABC, la rete principale che trasmette in diretta la cerimonia, ed è per questo che si era pensato di rendere la premiazione più interessante inserendo una nuova categoria sul film più amato dal pubblico, ma l’idea è stata abbandonata.

A tal riguardo, l’attenzione sarà rivolta su coloro che dovranno annunciare i candidati e leggere i nomi dei vincitori del Premio Oscar. Quest’anno a ricoprire questo ruolo per le quattro categorie di attori saranno: Allison Janney, Frances McDormand, Sam Rockwell e Gary Oldman.

Premio Oscar: le previsioni

È difficile decidere chi sarà il fortunato vincitore del Premio Oscar, tuttavia è possibile fare qualche previsione.

I candidati che potrebbero vincere la statuetta d’oro sembrano essere Glenn Close per The Wife oppure Rami Malek per Bohemian Rapsody nella categoria miglior attore.

Per la sceneggiatura spicca il film “La Favorita”, come miglior film d’animazione “Spiderman: Un nuovo universo”, mentre si candida all’oscar come miglio film straniero “Roma”.

Queste sono alcune delle previsioni del web, quali sono le vostre?