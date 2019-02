Parma-Napoli 0-4: Tabellino e cronaca

adv

Parma-Napoli 0-4: appena conclusa la partita allo stadio Ennio Tardini; i partenopei tornano a -13 dalla juve

Grande prova di forza da parte della squadra di Ancelotti che, dopo il passaggio del turno in Europa League, trova nuovamente la via del gol in Serie A.

Mertens (seppur presente nella maggior parte delle azioni) resta ancora a secco, unica nota “stonata” di una bella prestazione degli azzurri.

Milik, autore di una doppietta, poi Zielinski e Ounas: questi i marcatori.

Di seguito il commento della partita e il tabellino.

Parma-Napoli primo tempo (0-2 ris. parz.)

Ore 18:00, le squadre entrano in campo: l’arbitro da il via a Parma-Napoli.

Gli azzurri hanno saputo rendersi pericolosi fin dalle prime battute: Callejon, Zielinski e Mertens su tutti.

Il Parma prova a reagire con un paio di azioni positive da parte di Gervinho, ma non c’è nulla da fare, non sortiscono l’effetto sperato dai Ducali.

Al diciannovesimo minuto il Napoli riesce a trovare la via del gol con una grande azione manovrata da parte di Hysaj.

L’albanese ha trascinato la difesa avversaria fino al limite dell’area di rigore; abile Zielinski nel ricevere un bel passaggio da parte del terzino (oggi “sinistro”), il polacco piazza la palla alla sinistra del portiere: è 0-1.

Si registra al 26mo una brutta caduta da parte di Nikola Maksimovic, che però rientra in campo.

Al 37mo minuto il Napoli sfrutta al meglio un calcio piazzato, Arkadiusz Milik segna lo 0-2 per gli azzurri: una punizione stupenda battuta rasoterra, nulla da fare per Sepe (Parma).

Il primo tempo termina, dunque, con i partenopei in vantaggio per due marcature a zero.

Parma-Napoli secondo tempo (0-4 ris. finale)

Secondo tempo iniziato, proseguito e terminato, sulla stessa riga del primo.

Gli azzurri dominano su tutti i fronti: possesso palla, tiri, azioni d’attacco e gol.

Intervento del var su un presunto rigore a favore del Parma: tutto fermo dopo un contatto tra Malcuit e Bruno Alves.

L’arbitro Chiffi, dopo aver rivisto l’azione, ha assegnato un calcio di punizione per il Napoli, in seguito a un precedente fallo di Gagliolo su Jose Callejon.

I partenopei creano azioni su azioni, imponendo la propria supremazia (tecnica) nella metà campo avversaria.

Al 73mo minuto Arek Milik riceve palla e, con un colpo da biliardo, segna la sua personale doppietta.

Il polacco lascia poi lo spazio a Ounas che, dopo appena 2 minuti dall’ingresso in campo, raccoglie un assist da parte di Verdi, siglando il definitivo 0-4.

Dopo 4 minuti di recupero, si conclude la partita all’Ennio Tardini: Parma-Napoli 0-4.

Tabellino e formazioni

19′ Zielinski, 36′ e 73′ Milik, 82′ Ounas

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Kucka, Machin (53′ Siligardi); Biabiany (83′ Gazzola), Gervinho (78′ Schiappacasse), Inglese. All. D’Aversa

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic (46′ Luperto), Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski (75′ Verdi); Mertens, Milik 88′ (Ounas). All. Ancelotti

Ammoniti: Rigoni (P), Milik (N), Gagliolo(P).