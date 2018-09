PSB srl. e UNIPEGASO: Formazione a Distanza

La PSB srl. opera come Agenzia per il Lavoro (APL) ed Ente di Formazione, accreditato dalla Regione Campania; inoltre offre un canale diretto con la Università Telematica Pegaso essendo loro sede di esame ad Ariano Irpino ed ECP (E-Learning Center Point)

Cos’è la PSB srl.

La Psb Srl è un’Agenzia per il Lavoro ed Ente di Formazione accreditato dalla Regione Campania, dedito all’organizzazione di corsi formativi per le professioni, per Giovani Diplomati, Laureati, Mobilitati e coloro i quali si trovino in Cassa integrazione.

Inoltre è responsabile anche di “Garanzia Giovani” della Regione Campania.

Ha una solida partnership con l’Università Telematica Pegaso, in quanto loro sede di esami (dalla quale è accreditata) per i corsi universitari.

Svolge anche tutta una serie di altri servizi tra le quali anche le certificazioni Eipass, Esb ed Elc per i corsi di Informatica e lingua inglese.

E-learning Center Point (ECP)

Come accennato nel precedente paragrafo, vi è una collaborazione con l’Unipegaso.

Questa Università telematica, viene incontro alle necessità di studenti e lavoratori i quali non possono seguire assiduamente corsi in aule fisiche, per determinate esigenze personali.

Pertanto la Pegaso si serve di vari E-learning Center Point.

Con l’acronimo ECP dunque si definiscono tutti i “Centri qualificati per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi dell’Università Telematica Pegaso”.

Essi sono accreditati e riconosciuti direttamente dalla stessa Università.

La Formazione a Distanza, offerta da PSB srl

La formazione a distanza, o “FAD“, racchiude tutte quelle attività formative ed educative, senza l’ausilio di docenti in carne e ossa e/o di aule e spazi fisici.

La società PSB Srl offre la possibilità di accedere a un canale ECP con l’Università Telematica Pegaso.

Inoltre, fornisce vari servizi presso la sede per esami dell’Università Telematica Pegaso di Ariano Irpino (Via Cardito, 203 c/o PSB 83031 Ariano Irpino,AV)

“Ateneo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Decreto Ministeriale del 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23-5-2006- Suppl. Ordinario n. 125)”.

I servizi offerti

Presso la suddetta sede è possibile scegliere quale percorso di laurea intraprendere, vi è la possibilità di scegliere tra vari corsi Master e anche alcuni dediti a formare e precisare il percorso di un eventuale carriera lavorativa.

Funge da “segreteria” per gli studenti, pertanto chiunque potrà informarsi riguardo il proprio piano di studi, piuttosto che del riconoscimento di esami svolti, ogni domanda troverà risposta, anche nel caso si voglia rinunciare al corso di laurea.

Programma “FUTURO SICURO”: volto ai giovani studenti dai 17 ai 20 anni, come nuove matricole universitarie, con la possibilità di avere uno sgravio sulla retta da pagare arrivando a soli € 1000,00.

Gli studenti dell’Università Telematica, presso la sede di Ariano Irpino possono anche trovare assistenza per la prenotazione di un esame, prevedendo anche l’assegnazione di un Tutor Online e anche “Fisico”, o anche in vista della tesi di laurea.

Possibilità di acquisire certificazioni di lingua Inglese e di Informatica (Eipass)

La formula “Occupato o Rimborsato” è offerta agli studenti già iscritti da vari anni, tanto come ai nuovi.

In caso di mancato avanzamento della carriera, di una non assunzione lavorativa o di un licenziamento entro anni tre dal riconoscimento della Laurea, questo programma assicura il rimborso delle varie spese collegate alle rette universitarie nei corsi di “alta formazione” e del “master”.

Cliccando qui potrete trovare una specifica sui Corsi di Laurea Online e sui Master (I e II Livello), i Corsi di alta formazione e sui corsi di Perfezionamento offerti.