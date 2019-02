Red Land: le foibe raccontate in un film

adv

Convince la critica (e non solo) il film di Maximiliano Hernando Bruno che racconta di un tragico pezzo di storia italiana

Red Land (Rosso Istria) è un film del 2018 firmato dall’abile mano del regista argentino, ma italiano di adozione, Maximiliano Hernando Bruno, il quale attraverso una sequenza di immagini crude e violente ha voluto raccontare della tragedia italiana.

Il film è stato ufficialmente distribuito il 15 novembre 2018 in Italia e concentra il racconto durante la Seconda Guerra Mondiale, precisamente in Istria in seguito alla firma da parte dell’Italia dell’armistizio separato con gli angloamericani.

In particolar modo, Red Land racconta della triste storia di Norma Cossetto, una studentessa istriana uccisa a soli 23 anni dai partigiani jugoslavi.

Red Land: una trama avvincente

Ambientato in piena Seconda Guerra Mondiale, quando il 25 luglio del 1943 Benito Mussolini viene arrestato e qualche mese dopo, l’8 settembre dello stesso anno, si annuncia l’armistizio di Cassibile.

In questo scenario storico ricco di cambiamenti, l’Esercito Italiano vive un momento di confusione, non si sa di preciso chi sia il nemico e chi l’alleato, mentre le città di Istria, Fiume e le popolazioni Giuliane e Dalmate si trovano a scontrarsi con i partigiani jugoslavi, i quali avanzano combattendo i nazifascisti.

Tra le varie vicende che coinvolgono l’Italia di quegli anni, il film dà risalto alla figura di Norma Cossetto, studentessa dell’Università di Padova che a causa del padre, un dirigente locale del partito fascista, fu violentata e trucidata dai partigiani.

La storia di Norma è stata ricostruita grazie al ritrovamento di un diario appartenuto ad un suo parente, Giuseppe Cossetto, il quale ha trascritto la tragica vicenda di sua cugina qualche anno prima di morire, quando aveva 96 anni.

Le riprese sono durate quasi tre anni, inoltre le scene sono state girate tra Istria, Padova e in Veneto proprio per ricostruire nel dettaglio gli eventi narrati.

Red Land resta un film magistrale, crudo e scarno che racconta un pezzo di storia italiana troppo spesso non considerata.

Nonostante il racconto si concentri esclusivamente sulla Foiba di Villa Surani, ciò che si vuol mettere in luce agli occhi dello spettatore è il contrasto tra la spietata violenza umana e il lato mistico e divino della natura, sfondo di un massacro sanguinolento.

Red Land: il significato oltre le immagini

I temi principali di Rad Land sono sicuramente il tradimento spietato e la follia, il tutto accompagnato dalla disperazione dei personaggi e dalla morte che imperversa furiosamente.

L’ humana pietas non esiste più, i personaggi restano inermi dinanzi all’odio e alla violenza, come nel caso della contadina croata violentata perché sposa di un italiano.

D’altro canto, spiccano anche personalità ben definite, come il prete che si rifiuta di aprire le porte della casa di Dio agli assassini e per questo sarà impiccato, appeso alle sue campane che suonano un inno alla morte.

Red Land: il cast

Il casto non comprende volti noti al grande e piccolo schermo, tuttavia ogni attore ha saputo interpretare con maestria la propria parte, facendo emergere tutto il dolore e la paura di quegli anni.

Eccezion fatta per alcuni nomi, come: Geraldine Chaplin e Franco Nero, rispettivamente nei ruoli di una sopravvissuta che racconta un ricordo e del professore universitario travolto dai dilemmi della vita, pronto ad affrontare chi lo minaccia.

Red Land si configura come un film davvero ben fatto, che non intende nascondere o velare ciò che è accaduto in quegli anni, ma ricordare il valore di chi ha combattuto ed è morto per la propria libertà.