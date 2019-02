Sara Pichelli: unica candidata italiana al Premio Oscar

La fumettista e disegnatrice italiana Sara Pichelli è in lizza per ricevere il tanto ambito Premio Oscar. La cerimonia si terrà alle due di stanotte (ora italiana) al Dolby Theatre di Los Angeles

adv

La fumettista e disegnatrice italiana Sara Pichelli è in lizza per ricevere il tanto ambito Premio Oscar. La cerimonia si terrà alle due di stanotte (ora italiana) al Dolby Theatre di Los Angeles

Sara Pichelli, nata il 15 maggio 1983 a Porto Sant’Elpidio, è una disegnatrice e fumettista italiana che ha contribuito alla realizzazione di ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ con un team di disegnatori.

Sara Pichelli: conosciamo la candidata del Belpaese

La disegnatrice marchigiana ha iniziato la sua carriera come storyboarder e character designer esordendo con la pubblicazione del fumetto ‘La vie en rouge’, precisamente nella raccolta di fumetti ‘Sesso col coltello’.

La Pichelli ha collaborato come layout assistant con Elena Casagrande e David Messina per la pubblicazione della serie di fumetti su ‘Star Trek’ e ‘Ghost Whisperer’ per la IDW Publishing.

La fumettista italiana nel 2008 ha vinto un contest internazionale per nuovi talenti e da allora collabora da circa dieci anni con la Marvel Comics.

Sara ha contribuito a molti lavori con il marchio Marvel Comics, infatti ha preso parte a fumetti quali: NYX, Namora, X-Men Manifest Destiny: Dazzler, Eternals, New X.Men: Pixie, Runaways, Astonishing X-Men e Ultimate Comics: Spider-Man pubblicato nel 2011.

Il fumetto racconta la storia di Miles Morales, un personaggio che riveste il ruolo di Spider-Man in seguito alla morte di Peter Parker, precedentemente ucciso nella saga ‘La Morte di Spider-Man’.

Morales non è il classico eroe, egli ha origini afroamericane e riveste un ruolo dalla forte valenza politica. Sul nuovo Uomo Ragno si concentra il recente lungometraggio ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’, grazie al quale la stessa Sara potrebbe aggiudicarsi il Premio Oscar.

Non è la prima volta che Sara Pichelli è in lizza per ottenere un premio, infatti nel 2011 ha vinto l’Eagle Award come “miglior artista emergente”, nel 2012 due Stan Lee Awards e l’Harvey Awards come “Miglior artista emergente”.

Infine, sempre nel 2012 ha collaborato con Laura Zuccheri al manifesto del Lucca Comics & Games, mentre nel 2014 ha firmato la copertina di ‘Dylan Dog Color Fest’ con Annalisa Leoni.

Sara Pichelli: è la volta del Premio Oscar!

A quanto pare, questa sera la Pichelli sarà l’unica rappresentate italiana candidata a ricevere l’ambita statuetta d’oro, in collaborazione con l’equipe che ha dato vita all’ultimo film d’animazione diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman: Spider-Man: Into the Spider-Verse (Spider-Man – Un nuovo universo).

Spider-Man: Into the Spider-Verse è a sua volta candidato come miglior film d’animazione agli Oscar 2019. La pellicola si è distinta per l’impiego delle nuove animazioni, nate dall’ unione dello stile dei disegnatori di fumetti con le tecniche innovative della Sony Pictures Animation.

Il nuovo stile adottato per il lungometraggio ha dato una svolta rivoluzionaria al mondo dell’animazione, rendendo i fotogrammi del film delle vere e proprie vignette.

Spider-Verse è il primo film d’animazione, già precedentemente premiato con un Golden Globe, incentrato sulla figura del nuovo Uomo Ragno. La pellicola ha portato un incasso a livello mondiale pari a 358 milioni di dollari.

Per altri aggiornamenti, come sempre Stay Tuned!

In bocca al lupo Sara!