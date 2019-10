Su YouTube nascono i nuovi hub: Fashion, Gaming, Kids e molti altri

adv

I canali tematici più famosi del tubo spopolano anche nel mondo delle auto, della scienza e della moda

Con il nuovo aggiornamento, YouTube ha introdotto delle sezioni specifiche per contenuti di diversa natura: dal mondo fashion a quello culturale; da quello delle auto a quello dei bambini. Insomma, ha categorizzato i canali per il tema centrale.

Youtube.con/fashion

Youtube.con/fashion è un hub di YouTube che raccoglie tutti i video ed i canali che hanno come tema centrale la moda. Lo stesso è stato fatto anche per altri temi come la cucina, le auto, ed i diversi rami culturali. In questo modo, chiunque sia interessato ad una determinata categoria, non dovrà cercare tra migliaia di video, ma avrà comunque l’imbarazzo della scelta in un’unica raccolta pre-customizzata.

I nuovi hub: Fashion, Gaming e Kids

All’hub della moda ne sono stati aggiunti altri due sulla piattaforma: quello dedicato ai videogiochi e quello dei bambini. I tre hub prendono il nome di Fashion, Gaming e Kids.

Attualmente sono questi gli hub più ricchi di contenuti. La creazione degli hub di YouTube è iniziata nel 2012 e a questi se ne sono aggiunti degli ulteriori automaticamente, individuati da un algoritmo di YouTube stesso. Questi ultimi sono riconoscibili dal suffisso “tema” dopo il nome del canale. In alternativa, nelle informazioni del canale, vi potrà essere la frase “Questo canale è stato generato automaticamente dal sistema di scoperta dei video di YouTube”.

“Un canale generato automaticamente viene creato quando individuiamo un argomento che ha una presenza significativa sul sito”, scrive YouTube nel blog di supporto. “YouTube determina, tramite degli algoritmi, i temi centrali di un video, quindi utilizza queste informazioni per creare raccolte di video su qualsiasi argomento di interesse”.

I canali tematici di YouTube Italia con più iscritti

Al primo posto, con 108 milioni di iscritti, possiamo trovare lo storico canale tematico dedicato alla Musica. È però superfluo ricordare che la musica ha da sempre fatto la parte del leone sulla rete, sin dai suoi inizi con NAPSTER.

A seguire vi è il canale dedicato allo Sport con 75,5 milioni di utenti iscritti al canale di YouTube. Qui vi è la raccolta più vasta di video sportivi, highlights delle partite e le interviste pre e post partita di tutti gli sport presenti sul portale. Inoltre, i video contenuti in questa raccolta provengono anche da canali che analizzano scientificamente i vari sport.

Con meno iscritti, ma comunque di grande rilevanza, vi è l’hub dedicato alle Automobili, con 1,06 milioni di iscritti.

Il distacco rilevabile tra questi canali, giustamente definiti principali, e l’elenco dei successivi è decisamente notevole.

Sono infatti soltanto 248 mila gli iscritti al canale dedicato alla Storia che raccoglie al suo interno documentari e testimonianze video.

Per la Scienza gli appassionati che si sono iscritti sono 558mila gli iscritti al canale di YouTube che raccoglie sotto un unico tetto tutti i video che trattano di fenomeni scientifici o che mostrano degli esperimenti.