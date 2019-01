Una nuova tecnologia per trovare la scarpa giusta

adv

Bata sceglie Oracle Retail

Una nuova tecnologia per pianificare riassortimenti, studiare strategie di inventario e non perdere mai più occasioni di vendita. Ecco, in sostanza, gli obiettivi che l’azienda calzaturiera Bata intende perseguire utilizzando la tecnologia di Oracle Retail.

Bata è presente in circa settanta paesi con 5.300 negozi e ogni giorno accoglie un milione di clienti: per affrontare la spietata concorrenza del retail, è fondamentale fare scelte di inventario ottimali, ma anche definire strategie di marketing e di vendita efficaci.

Il software

A tal fine, Bata ha deciso di puntare sulla tecnologia di Oracle Retail, divisione della società di Redwood che fornisce hardware, software e servizi cloud per il mondo della vendita al dettaglio. Con il supporto di Retail Consult e Veltio, due partner certificati di Oracle Retail, Bata ha dunque adottato Xstore Point-of-Service, un software che permette di pianificare in modo accurato gli assortimenti nei diversi negozi, di analizzare le abitudini dei clienti (acquisti e frequenza di visita) e, infine, di gestire le transazioni.

Non solo: questa nuova tecnologia consente all’azienda di aumentare i profitti in maniera coerente rispetto alle politiche promozionali locali e internazionali della catena; di potenziare il brand nella relazione con i clienti migliorando l’esperienza sul punto vendita in ogni sua fase (dalla ricerca dell’articolo perfetto alle procedure di acquisto).

Gli obiettivi

«Solo Oracle ha soluzioni retail che rispondono alla nostra esigenza di pianificazione integrata – ha spiegato Massimiliano Gerli, global director of Information and technology di Bata Retail -, esecuzione e controllo. Abbiamo avviato il progetto in Italia e Cile, e ci stiamo progressivamente espandendo in entrambi i territori».

Più precisamente, l’azienda ha adottato Oracle Retail Xstore Point-of-Service in Europa e in Sud America; Oracle Retail Merchandise Financial Planning e Oracle Retail Assortment Planning in Sud America. Integrandosi con i sistemi back-end esistenti, Retail Xstore Point-of-Service offre un quadro completo e in tempo reale degli stock sia nei punti vendita fisica sia nell’e-commerce, così da poter pianificare eventuali riassortimenti e le strategie di inventario più indicate.