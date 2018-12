Whatsapp: ecco come scoprire i tradimenti del vostro partner

Oggi vestiamo i panni da investigatore per rivelarvi come scoprire se i vostri compagni hanno scomodi segreti nascosti sotto al letto, o in una chat di Whatsapp

Whatsapp è la chat di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo con i suoi 1,5 miliardi di utenti. Ma col crescere dell’utenza, si palesano le dinamiche legate al mondo di coppia, che si riflettono inevitabilmente sui social. E quale social meglio di Whatsapp? La green chat diviene teatro di dubbi, scorrettezze, impeti o accessi di rabbia e momenti di feroce passione. E naturalmente, di tradimenti..

Già è proprio di tradimenti che oggi vogliamo parlarvi, ed in particolare di come scoprire se il vostro partner non è del tutto sincero con voi; si insomma, se vi nasconde qualcosa.

Certo, lungi da noi porre il dubbio sulle relazioni sentimentali dei nostri lettori, infatti quella che vi daremo è solo un’indicazione; starà a voi poi decidere se trasformarla o no in azione, se far prevalere la vostra curiosità alla vostra etica.

L’iter da seguire

Per prima cosa bisogna naturalmente appropriarsi dello smartphone del proprio compagno in un momento di distrazione ed entrare su Whatsapp. Il soggetto in questione ha messo lo screen lock alle conversazioni? No problem. Andiamo su Impostazioni >Account e consultiamo lo storico delle chat più attive dove apparirà nome e cognome del nostro terzo incomodo, della sgradita punta del triangolo. Vi sentite tanto il Detective Conan? Fermi, non è finita qui.

Arrivati a questo punto potremmo trovarci difronte a 2 situazioni spiacevoli: la chat non è visibile; la chat è fissata con un pin in primo piano (entrambi questi casi sono sintomo di “reato”). Se, come nel primo caso elencato, la chat è nascosta, scorrendo le conversazioni attive troverete alla fine di tutte queste, come link, la sezione “chat archiviate” . Allora basterà un click per entrare e individuare il responsabile dei nostri cattivi pensieri.

Sarete quindi arrivati alla fine della vostra ricerca, e dovrete fare l’ultimo passo, selezionare quella chat e verificare la condotta del vostro partner…

Certo noi vi abbiamo indicato la strada, ma ricordate, la fiducia in un rapporto è tutto!

Con i migliori auguri..