La chat di messaggistica più famosa al mondo realizza il sogno di tutti gli utenti: Whatsapp è in arrivo anche su iPad!

Sono apparse in rete le immagini che testimonierebbero l’arrivo di Whatsapp per iPad. Basta optare per i soli trucchetti che permettono di scaricare versioni fasulle e fatiscenti. Le richieste degli utenti, a quanto pare, sono state finalmente esaudite.

Le immagini di Whatsapp riportano l’interfaccia che la green chat acquisterebbe nella versione per iPad. Le schermate di avvio dell’app sono estremamente simili a quelle comunemente utilizzate su smartphone. Il corpo delle chat potrebbe, invece, riportare qualche variazione: la struttura sarebbe a colonne (come whatsapp web) con la possibilità di ruotare il tablet e godere di una schermata orizzontale.

Presenti anche le funzioni Chiamate e sblocco con touch ID, per offrire all’utente una maggiore sicurezza nelle conversazioni.

Anche se non c’è stata ancora la dichiarazione ufficiale a legittimare queste foto, è chiaro che manca ormai pochissimo all’arrivo di Whatsapp per iPad. In fondo, la richiesta dell’utenza è da sempre pressante, e Telegram, diretto concorrente di Whatsapp, fornisce già da molto tempo ai suoi utenti questo servizio.